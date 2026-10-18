Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS- BJK derbi maçı!

Süper Lig'de haftanın en iddialı randevularından biri için iki takım da hazırlıklarını tamamlıyor. Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde bordo-mavili ve siyah-beyazlı taraftarlar, mücadeleyi canlı izleyebilecekleri kanala ve yayın saatine odaklandı. Futbolseverlerin ekran başında buluşacağı dev karşılaşmanın yayın programı da belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir derbi bekliyor. Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü kozlarını paylaşacak. Karadeniz ekibinin ev sahipliğinde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Pazartesi akşamı ekran başında ortak olmak isteyen futbol tutkunları, karşılaşmayı beIN SPORTS üzerinden takip edebilecek.
⚽ Dev maç için heyecan sürüyor! 🔴🔵 Trabzonspor x Beşiktaş ⚫⚪ 📺 #beINSPORTS 1 🗓️ 19 Ekim Pazartesi ⏰ 20.00 🏟️ Papara Park 🎙️ Ali Ferahbot #TrendyolSüperLig https://t.co/0Mq5B83KvF— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 17, 2026
Süper Lig'deki büyük buluşmaya Trabzon'daki Papara Park ev sahipliği yapacak. Bordo-mavili tribünlerin desteğiyle sahaya çıkacak Trabzonspor, kendi evinde kazanmayı amaçlıyor. İstanbul temsilcisi Beşiktaş ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak.
Bordo-mavililer ile siyah-beyazlılar arasında geride kalan karşılaşmalar, zaman zaman yüksek skorlu mücadelelere sahne oldu. İki takımın 14 Aralık 2025'te Trabzon'da oynadığı lig maçı 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
9 Mayıs 2026'da İstanbul'da yapılan son lig randevusunda ise Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi bu galibiyetin ardından rakibiyle yeniden kendi sahasında buluşacak.
Süper Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren derbi öncesinde Beşiktaş, oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle topladığı 15 puanla 4. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda elde ettiği 13 puanla 5. basamakta yer alıyor.