Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS- BJK derbi maçı!

Süper Lig'de haftanın en iddialı randevularından biri için iki takım da hazırlıklarını tamamlıyor. Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde bordo-mavili ve siyah-beyazlı taraftarlar, mücadeleyi canlı izleyebilecekleri kanala ve yayın saatine odaklandı. Futbolseverlerin ekran başında buluşacağı dev karşılaşmanın yayın programı da belli oldu.