Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS- BJK derbi maçı!
Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:07 Son Güncelleme: 18.10.2026 09:13

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS- BJK derbi maçı!

Süper Lig'de derbi heyecanı bu kez Karadeniz'e taşınıyor. İki köklü kulübün rekabetine sahne olacak mücadelede futbolseverler de ekran başındaki yerini almaya hazırlanıyor. Bordo-mavili ve siyah-beyazlı camiaları buluşturacak zorlu doksan dakika öncesinde karşılaşmanın yayın programı da belli oldu. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS- BJK derbi maçı!
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Süper Lig'de haftanın en iddialı randevularından biri için iki takım da hazırlıklarını tamamlıyor. Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde bordo-mavili ve siyah-beyazlı taraftarlar, mücadeleyi canlı izleyebilecekleri kanala ve yayın saatine odaklandı. Futbolseverlerin ekran başında buluşacağı dev karşılaşmanın yayın programı da belli oldu.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir derbi bekliyor. Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü kozlarını paylaşacak. Karadeniz ekibinin ev sahipliğinde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Beşiktaş derbisi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Pazartesi akşamı ekran başında ortak olmak isteyen futbol tutkunları, karşılaşmayı beIN SPORTS üzerinden takip edebilecek.

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TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'deki büyük buluşmaya Trabzon'daki Papara Park ev sahipliği yapacak. Bordo-mavili tribünlerin desteğiyle sahaya çıkacak Trabzonspor, kendi evinde kazanmayı amaçlıyor. İstanbul temsilcisi Beşiktaş ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ REKABETİNDE SON MAÇLAR

Bordo-mavililer ile siyah-beyazlılar arasında geride kalan karşılaşmalar, zaman zaman yüksek skorlu mücadelelere sahne oldu. İki takımın 14 Aralık 2025'te Trabzon'da oynadığı lig maçı 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

9 Mayıs 2026'da İstanbul'da yapılan son lig randevusunda ise Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi bu galibiyetin ardından rakibiyle yeniden kendi sahasında buluşacak.

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TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Süper Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren derbi öncesinde Beşiktaş, oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle topladığı 15 puanla 4. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda elde ettiği 13 puanla 5. basamakta yer alıyor.

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Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS- BJK derbi maçı!
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