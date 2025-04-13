Trabzonspor - Çaykur Rizespor | Karadeniz derbisinde 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Zorlu Karadeniz derbisinde iki takım da 3 puan almak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında 4-1 kaybeden Trabzonspor bu maçı kazanmak ve moral bulmak istiyor. Diğer yandan alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor zorlu maçtan 3 puanla ayrılmanın hedefinde.

Trabzonspor'da bugün Çaykur Rize maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Rize sınavında Malheiro, Uğurcan, Ozan, Savic, Vişça kart görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacaklar.

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Jabol, Ozan, Zubkov, Nwakaeme, Draguş, Banza

Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Hojer, Alikulov, Mocsi, Berkay, Olawoyin, Zeqiri, Akintola, Sowe.

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.