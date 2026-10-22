Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı

Karşılaşma öncesinde gözler teknik heyetlerin tercihleri ve takımların sahaya çıkaracağı kadrolara çevrildi. Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki başarılı başlangıcını sürdürmeyi hedeflerken Hearts da deplasmanda puan arayacak.
Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Papara Park'ta yapılacak mücadele, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.
Trabzonspor - Hearts karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi televizyon üzerinden veya TRT'nin resmi dijital yayın platformları aracılığıyla takip edebilecek.
Trabzonspor'un Hearts maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:
Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Cabral, Mendy, Bouchouari, Muçi, Saviolo, Aral Şimşir, Dju.
Trabzonspor, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek üç puan aldı. Bordo-mavililer, Hearts karşısında da kazanarak lig aşamasındaki iddiasını güçlendirmek istiyor.
İskoç ekibi Hearts ise ilk karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda oynayacağı Trabzonspor mücadelesinde puan veya puanlar almayı hedefleyen konuk ekip, zorlu bir sınava çıkacak.