Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı

TRABZONSPOR VE HEARTS'IN AVRUPA'DAKİ SON DURUMU

Trabzonspor, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek üç puan aldı. Bordo-mavililer, Hearts karşısında da kazanarak lig aşamasındaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

İskoç ekibi Hearts ise ilk karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda oynayacağı Trabzonspor mücadelesinde puan veya puanlar almayı hedefleyen konuk ekip, zorlu bir sınava çıkacak.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör