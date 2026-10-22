Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı
Giriş Tarihi: 22.10.2026 07:26 Son Güncelleme: 22.10.2026 07:32

Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, lig aşamasının ikinci haftasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı sahasında ağırlayacak. Avrupa'da yoluna galibiyetle devam etmek isteyen bordo-mavililer, Papara Park'ta taraftarının desteğini arkasına alarak üç puan mücadelesi verecek. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor.

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Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı
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Karşılaşma öncesinde gözler teknik heyetlerin tercihleri ve takımların sahaya çıkaracağı kadrolara çevrildi. Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki başarılı başlangıcını sürdürmeyi hedeflerken Hearts da deplasmanda puan arayacak.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Papara Park'ta yapılacak mücadele, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Hearts karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi televizyon üzerinden veya TRT'nin resmi dijital yayın platformları aracılığıyla takip edebilecek.

TRABZONSPOR-HEARTS MAÇINI BELÇİKALI HAKEM YÖNETECEK!

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlayacağı maçı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak.

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TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor'un Hearts maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Cabral, Mendy, Bouchouari, Muçi, Saviolo, Aral Şimşir, Dju.

TRABZONSPOR VE HEARTS'IN AVRUPA'DAKİ SON DURUMU

Trabzonspor, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek üç puan aldı. Bordo-mavililer, Hearts karşısında da kazanarak lig aşamasındaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

İskoç ekibi Hearts ise ilk karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda oynayacağı Trabzonspor mücadelesinde puan veya puanlar almayı hedefleyen konuk ekip, zorlu bir sınava çıkacak.

Trabzon’un hocası Reis, Hearts’in durumuna değindi: Bizim için çok tehlikeli

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı
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