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Giriş Tarihi: 15.3.2025

Trabzon’un tarihi ayağa kaldırılıyor

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’un tarihi ayağa kaldırılıyor
TRABZON'UN Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde sur duvarı restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Kazılarla birlikte ortaya çıkan tarihi buluntular, arkeopark projesiyle geleceğe taşınacak" dedi. Başkan Genç, "Şehrimiz, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Bugün sur duvarlarımızın mücavirindeyiz ve bu mirası gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere aktarmak adına restorasyon çalışması yürütüyoruz. Kazılarımız, şehrimizin tarihi zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.
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Trabzon’un tarihi ayağa kaldırılıyor
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