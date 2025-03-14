Trabzon’un tarihi ayağa kaldırılıyor

TRABZON'UN Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde sur duvarı restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Kazılarla birlikte ortaya çıkan tarihi buluntular, arkeopark projesiyle geleceğe taşınacak" dedi. Başkan Genç, "Şehrimiz, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Bugün sur duvarlarımızın mücavirindeyiz ve bu mirası gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere aktarmak adına restorasyon çalışması yürütüyoruz. Kazılarımız, şehrimizin tarihi zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.