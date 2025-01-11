Trafiği birbirine kattı, kaza yapıp firar etti

Olay, saat 00.00 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 07 NJD 92 plakalı araçta çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlendiğini ve sürücüsünün alkollü olabileceği yönde ihbar aldı. Alınan ihbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, aracı Ekmel Kavşağında fark etti. Polisten kaçan otomobil sürücüsü, kendini geçen polis ekiplerine yakalanmamak için akıl almaz bir girişimde bulundu. Aracı karayolunda durduran sürücü, geri manevra yapıp polisten kaçmaya çalıştı.

Bu sırada aracın geri geldiğini fark eden ve yavaşlayan A.Ç. idaresindeki 07 BLY 687 plakalı kamyonete aynı yönde seyreden S.B.'nin kullandığı 34 GBG 095 plakalı özel servis aracı arkadan çarptı. Bu sırada geri manevrasına devam eden otomobil, 34 GBG 095 plakalı özel servis aracıyla çarpıştı. Kazanın ardından sürücüsün B.K. ile otomobildeki yolcuyla olay yerinden kaçtı. B.K.'nin arkadaşı polis ekipleri tarafından yakalanırken, B.K. kayıplara karıştı.

Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, havayoluyla Gazipaşa'ya gelip Anamur'a giden yolcuların bulunduğu servis aracında panik yaşandı. Polis ekipleri yaşanan olayların ardından inceleme başlattı. Sürücüler ve yakalanan otomobildeki yolcu olarak bulunan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Ortalığı birbirine katıp, firar eden B.K.'yi yakalamak için çalışma başlatılırken, otomobil ve zarar gören servis aracı çekici yardımıyla otoparka çekildi.

