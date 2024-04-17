Trafik canavarı alkollü profesörden “Elma ve mandalina yedim” savunması

Gaziantep'te otomobiliyle çarptığı ATV'de bulunan Hüseyin Akın (14) ile Kerim Gündoğan'ın (14) ölümüne sebep olan Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu'nun, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olmak suçundan" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması yarın görülecek. Geçtiğimiz yıl ekim ayında gerçekleşen kazayla ilgili yargılanan tutuklu sanık Kılınçoğlu'nun kazanın ardından yapılan alkol testinde 0.29 promil alkollü olduğu ortaya çıkmış, kanında çıkan bu oranın hazırlanan bilirkişi raporuyla birlikte 0.44 olarak tespit edildiği dava dosyasına eklemişti.

PROFESÖR ASLİ KUSURLU

Kazayla ilgili hazırlanan kaza tespit raporu da Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu'nun cinayet gibi kazada "asli kusurlu" olduğunu gözler önüne serdi.Kaza tespit tutanağında, ana caddede sağ istikamette ATV üzerinde seyreden Hüseyin Akın ve Kerim Gündoğan'a ara caddeden çıkarak çarptığı vurgulandı. Kılınçoğlu'nun soldaki aracın sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi kuralını ihlal ettiği vurgulanarak "asli kusurlu" olduğuna, hayatını kaybeden Hüseyin Akın'ın ise 'tali kusurlu' olduğu kaydedilmişti.

ÇARPARKEN SÜRATLİYDİ

Yarın duruşması görülecek olan davada hem bir kaza tespit tutanağı hem de bir bilirkişi raporu hazırlanmış durumda. Kazanın detaylarının ve kusur oranlarının belirlenmesi amacıyla dosya, Adli Tıp Kurumu Ankara Trafik İhtisas Daire Başkanlığına gönderildi. Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Akın'ın babası Gaziantep FK eski Yöneticisi ve Gaziantep Ticaret Odası Meclis Üyesi Mesut Akın, davada yaşanan gelişmeleri SABAH'a değerlendirdi. Görgü tanıklarının Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu'nun oğlunun kullanımında olan ATV'ye çarparken süratli olduğunu söylediğini aktaran Akın, "Görgü tanıkları Kılınçoğlu'nun 70-90 kilometre hızla oğluma çarptığını söylüyor. Davada son olarak Kılınçoğlu'nun kanındaki alkol oranı 0.44 promile çıktı" diye konuştu.

PROFESÖRDEN KOMİK ALKOL SAVUNMASI

Kılınçoğlu'nun davanın görülen ilk duruşmasında kanında 0.44 oranında "etil alkol" çıkmasıyla ilgili yaptığı komik savunma da dava dosyasında kendisine yer buldu. Kılınçoğlu, kazanın yaşandığı gün sabah saat 8-12 arasında ameliyata girdiğini, elini dezenfekte ettiğini ve dezenfektenin önce deriye sonra da kana karıştığı yönünde komik bir savunma gerçekleştirdi. Kılınçoğlu ayrıca, ameliyattan sonra elma ve mandalina yediğini kanında çıkan alkolün bunlardan kaynaklandığını da ileri sürdü.

KANINDA METİL ALKOL DEĞİL ETİL ALKOL ÇIKTI

Kılınçoğlu'nun bu savunmasına tepki gösteren acılı baba Mesut Akın, "Uzmanlar ameliyatlarda kullanılan dezenfektanın metil alkol olduğunu söylüyor ancak Kılınçoğlu'nun kanında etil alkol çıkıyor. Kaza saat 17.00 sularında gerçekleşti. Ameliyata girdiğini söylediği saatin üzerinden 5 saat geçmiş durumda. Uzmanlar aradan 5 saat geçtikten sonra iddia edilen dezenfektanın kana karışmasının mümkün olamayacağını söylüyor. Şu an bilirkişi raporunu bekliyoruz. Adalet yerini bulacaktır" dedi.

PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ BİZİM CANIMIZ GİTTİ, BİR BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİ

Akın ailesi olarak kendilerini en çok yaralayan hususlardan bir tanesinin de hem Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu'nun hem de ailesinin kendilerine herhangi bir başsağlığı bile dilemediğini aktaran Akın, "İki çocuğumuzun ölümüne sebep olmasına rağmen haksızlığa uğradığını ve tutuklu olmasının yanlış olduğunu söylüyormuş. Kendisinin, 3 çocuğunun ve eşinin de psikolojisinin bozulduğunu söylüyormuş. Bizim burada gençliğinin baharında çocuğumuz, canımız yitip gitti. Bir başsağlığı bile dilemediler" diye konuştu.