Trafik cezası itiraz dilekçesi örneği - Trafik cezası itirazı nasıl yapılır?

Günümüz teknolojisinin gelişmesi ile beraber trafik denetleme konusunda da yenilikler oldu. Radar sistemleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (Mobese) ve EDS sistemleri gibi birçok denetleme araçları büyük kolaylık getirdi. Hız kontrolleri uzaktan takip edilerek sürücülere para cezası uygulanabiliyor. Ya da kırmızı ışıkta geçen sürücü anında tespit edilip yine para cezası uygulanabiliyor. Fakat elektronik sistemden kaynaklı bazen yanlışlıklar olabiliyor. Adınıza kayıtlı sizin işlemediğiniz bir trafik cezası varsa buna itiraz edebilirsiniz.

TRAFİK CEZASI TEBLİĞ SÜRESİ

Trafik cezasını yazan yetkili memur, kişinin sürücü belgesine yüz yüze bir ceza yazmışsa itiraz süresi aynı gün başlamaktadır. Eğer plakaya ceza yazılmışsa süre cezanın tebliğ edildiği gün başlamaktadır. Trafik cezası kişiye 10 iş günü içinde tebliğ edilmelidir. Kişi de kendisine tebliğ edilen süreden sonra 15 gün içerisinde itiraz etmezse cezası kesinleşecektir.

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ HANGİ MAHKEMEYE YAPILIR?

Trafik cezasına itiraz için görevli yer aslında Trafik Mahkemeleridir. Ancak bu mahkemeler çok olmadığı için iki trafik cezası türü (yüz yüze ya da gıyaben) için de görevli merci Sulh Ceza Hâkimliği/ Mahkemesidir.

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ İÇİN GEREKLİ BELGELER?

Trafik cezasına itiraz Sulh Ceza Hâkimliğine ya da UYAP üzerinden dilekçeyle yapabilirsiniz.

İtiraz dilekçesi,

Trafik cezasına ait karar tutanağı,

Ruhsatın fotokopisi,

Ehliyetin fotokopisi

Kimliğin fotokopisi,

Eğer trafik cezası ödenmiş ise ödemeye ait dekont.

TRAFİK CEZASI İTİRAZI KAÇ GÜNDE SONUÇLANIR?

Sulh Ceza Hâkimliğinde görülen trafik cezasına itiraz davası her bölgenin iş yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Bazı itirazların 15 gün içerisinde sonuçlandığı da görülmüştür.

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

........SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

(Buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesinin adı yazılacak)



İTİRAZ EDEN : TC Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri isim soy isim baba adı vs. ve adres bilgileri yazılmalıdır.



İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:../../20..



İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:../.../20..



İTİRAZ KONUSU : Suç Yeri (Örn: Bursa)Trafik denetleme şube müdürlüğü, .....Amirliği'nin .... tarih ..... seri,....sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.



AÇIKLAMALALAR :



1- 34 XX 111 tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu'nun ....maddesi hükmüne istinaden "...." suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ../../20..tarihli, toplam ..... TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, ../../20.. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.



2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre ../../20... tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma aylar geçtikten sonra yani ../../20.. tarihinde tebliğ edilmiştir.

"Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler" hakkında yönetmeliğin "tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler" başlıklı 10. maddesi;



"Karayolları trafik kanununun 116. maddesi hükümleri gereğince,

görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre

düzenlenen tutanaklar;



a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.



Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir.

Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak ../../20.. tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç ../../20.. tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 10. gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.



3- Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan ".............." suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla Anayasa'dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak bir sürede yapılmıştır.



Bu nedenle söz konusu yönetmeliğin 10/a.b maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. No.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.



SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015



İTİRAZ EDEN

Adı ve Soyadı

İmza



EKLERİ :



1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, ...... amirliği`nin .... tarih

....seri,... sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.



2- ..... plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.



3-Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin

22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. No.lu dosyasından verilen Karar.



4- Nüfus cüzdanı sureti.