Trafik cinayetine müebbet hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde butik işleten Nihat Yiğitbay (28), Halil Yiğitbay (44) ve Hasan Yiğitbay (46) kardeşler arasında 2 yıl önce trafik ışıklarında bir grup motosiklet sürücüsü ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Boynundan ve kalbinden bıçaklanan 5 çocuk babası Halil Yiğitbay ölürken, Nihat Yiğitbay ise yaralandı. Olayla ilgili tutuklanan Süha T. ve Selman E., önceki gün 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı. Suçlamaları reddeden sanıklardan Süha T. müebbet, Selman E. ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.