Trafik ışıklarında feci kaza: 3’ü ağır 6 yaralı

Kaza, Yeniçağa ilçesi girişinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında bekleyen Recep A. yönetimindeki otomobile, İstanbul istikametinde seyreden Yasin Emre Y. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller yolda savruldu.

Kazada Ömer E., Mehmet K., Esaf K., Yasin Emre Y., Recep A. ve Zekai Berat C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ömer E., Mehmet K. ve Esaf K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Ömer E., Mehmet K. ve Esaf K. ve Recep A.'nın uzman çavuş oldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.