Trafik kavgasında darp edilmişlerdi: İfadeler ortaya çıktı

Kadıköy'de dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eşi Başak'la birlikte otomobiliyle seyir halindeyken, yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başlandı. Esnaflık yaptıkları öğrenilen Zeki K., ve Nurettin K., isimli iki kardeş, önce ünlü futbolcunun aracının önünü kesti. Daha sonra da saldırmaya başladı.Futbolcu ve eşini darp eden iki kardeş daha sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan futbolcu Oktay Derelioğlu'nun kolunun çıktığı ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Başak Derelioğlu ve Oktay Derelioğlu'nun şikayette bulunarak "Ne olduğunu anlamayamadık. Birden önümüz kesilip saldırıya uğradık. Şikayetçiyiz" dediler. Kardeş oldukları belirlenen Zekai K., ve Nurettin K., gözaltına alındı. Emniyette , trafikte Oktay Derelioğlu'nun trafikte kendilerini küfür ettiğini iddia eden iki kardeş işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.