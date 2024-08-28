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Giriş Tarihi: 29.8.2024

Trafik kazaları 6 can aldı

Tuba KOÇ
NURGÜL AKTAŞ
Trafik kazaları 6 can aldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Mehmet Yakaryılmaz (47) yaşamını yitirdi, oğlu Batuhan Yakaryılmaz ağır yaralandı. Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Kamışlar Mahallesi'nde R.G. isimli şahıs motosikleti ile seyir halindeyken karşı istikametten gelen Metin Tulumbacı (28) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan her iki motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücülerinden Tulumbacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Kırşehir'in Kaman ilçesi Karakaya köyü mevkiinde D-260 karayolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Muş'un Malazgirt ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Vahyettin Çelik (55) hayatını kaybetti. Karaman'da yoldan çıkarak şarampole takla atan motosikletin sürücüsü Ahmet Gökbudak (57) hayatını kaybetti. Bursa'da zeytinliğe girip ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü Cihangir Gündağ (21) hayatını kaybetti, yanında bulunan 3 arkadaşı yaralandı.

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Trafik kazaları 6 can aldı
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