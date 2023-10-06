Haberler Yaşam Haberleri Trafik kazası 19 yaşındaki genci hayattan kopardı
Giriş Tarihi: 6.10.2023 09:52 Son Güncelleme: 6.10.2023 10:16

Trafik kazası 19 yaşındaki genci hayattan kopardı

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç ile çarpışan motosiklet kazasında 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Trafik kazası 19 yaşındaki genci hayattan kopardı

Zonguldak'ın Devrek-Ankara karayolunun Çaydeğirmeni Beldesi karayolunun Cilas Kauçuk Fabrikası önünde meydana gelen kazada Ahmet U, (63) idaresindeki otomobil ile karşı yola dönüş yapmak istediği sırada, Umutcan Kösecik'in idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan genç sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Ahmet U. ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: 30 terör hedefi imha edildi
HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Türkiye'yi karaladı! PKK'ya destek çıktı
Fransa Dışişleri Bakanlığı, skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımını savundu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun "mutfak şovunu hedef aldı!
Meral Akşener, İYİ Parti'nin İzmir'den sonra Eskişehir adayını da açıkladı
Avrupa tahtakurusuna teslim
SON DAKİKA | Suriye'de TSK üssüne kalleş saldırı: 8 yaralı
6-7 milyarlık halka arzlar geliyor
Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava'yı mağlup etti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik kazası 19 yaşındaki genci hayattan kopardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA