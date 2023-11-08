Trafik kazasında anne öldü, oğlu yaralandı

Adana'da 35 yaşındaki Masum Deniz, otomobiliyle önündeki araca çarptı. Kazada araç sürücüsü Masum Deniz yaralandı, annesi Gide Deniz, hayatını kaybetti.
ARAÇTA SIKIŞTILAR
Kaza Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi. Masum Deniz, idaresindeki 42 HF 693 plakalı otomobil, otoyolda önündeki araca çarptı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü Masum Deniz ve annesi Gide Deniz, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Deniz yaşamını yitirdi, sürücünün tedavisi sürüyor.