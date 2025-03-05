Trafik kazasında hayatını kaybeden genç çift Düzce’de son yolculuğuna uğurlandı

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda doktor olarak görev yapan ve 2021 yılında evlendikleri öğrenilen Yonca Haymana Güngör ile eşi Selman Güngör, doğum için İstanbul'a gittiler ve 5 günlük bebekleriyle Düzce'de ki evlerine dönerken faciayı yaşadılar.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde Selman Güngör'ün idaresindeki araç beton bariyerlere çarptı. Selman Güngör olay yerinde hayatını kaybederken eşi Doktor Yonca Haymana Güngör ise kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 günlük bebekleri Su Alya Güngör ise yoğum bakımda yaşam mücadelesi sürdürüyor.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Merkez Büyük Camii'nde Düzce İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazına Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Güngör Ailesi, Haymana Ailesi ve çiftin sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, Köprübaşı Ömer Efendi Köyü Mezarlığı'na Selamn Güngör ve Yonca Haymana Güngör çifti yan yana defnedildi.