Prof. Dr. Sevim Aydın için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ömer İleri, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş, Ankara Valisi Yakup Canbolat ile bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Aydın'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Prof. Dr. Sevim Aydın, Konya'nın Kulu ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kazada, Prof. Dr. Sevim Aydın'ın eşi SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile aracın şoförü yaralanmıştı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör