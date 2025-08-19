Haberler Yaşam Haberleri Trafik kazasında yaralanan AK Partili Belediye Başkanı ambulansla Kırıkkale'ye getirildi
Giriş Tarihi: 19.8.2025 10:27 Son Güncelleme: 19.8.2025 10:29

Trafik kazasında yaralanan AK Partili Belediye Başkanı ambulansla Kırıkkale'ye getirildi

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran yaralandı. İlk müdahaleleri sonrası Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Trafik kazasında yaralanan AK Partili Belediye Başkanı ambulansla Kırıkkale’ye getirildi

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Konya karayolu Gemecik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Antalya'da düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinden dönen otomobilin sürücüsü Zeki Kurtaran, aniden yola çıkan eşeğe çarpmamak için direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla attı.

Kazada Belediye Başkanı Ekmel Cönger, Meclis Üyesi Duran Sargın ve sürücü Zeki Kurtaran yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından üç yaralı, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik kazasında yaralanan AK Partili Belediye Başkanı ambulansla Kırıkkale'ye getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz