Trafik kazasında yaralanan AK Partili Belediye Başkanı ambulansla Kırıkkale’ye getirildi

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Konya karayolu Gemecik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Antalya'da düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinden dönen otomobilin sürücüsü Zeki Kurtaran, aniden yola çıkan eşeğe çarpmamak için direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla attı.

Kazada Belediye Başkanı Ekmel Cönger, Meclis Üyesi Duran Sargın ve sürücü Zeki Kurtaran yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından üç yaralı, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.