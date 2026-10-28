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Giriş Tarihi: 28.10.2026 22:42

Trafik kazasında yaralanmıştı: Polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan'ın müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirdi.

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AA
Trafik kazasında yaralanmıştı: Polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
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Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Akalan, meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine kahraman emniyet teşkilatına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#MUSTAFA ÇİFTÇİ
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Trafik kazasında yaralanmıştı: Polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
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