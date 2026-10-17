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Giriş Tarihi: 17.10.2026 12:05

Trafik levhalarına çarpıp araziye uçtu: 1 ölü 4 yaralı

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın trafik levhalarına çarparak yol kenarındaki araziye düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Trafik levhalarına çarpıp araziye uçtu: 1 ölü 4 yaralı
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Kaza, Kaman-Ankara kara yolu üzerindeki Kırıkkale Kavşağı'nda meydana geldi. Özkan Ç'ın (49) kullandığı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle trafik levhalarına çarptıktan sonra yol kenarındaki boş araziye düştü. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Özkan Ç. ile araçta bulunan Selime Çakır (71), Esma Nur (24), Emine (20) ve Sebahat Ç. (49) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Selime Çakır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#KIRIKKALE #ANKARA
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Trafik levhalarına çarpıp araziye uçtu: 1 ölü 4 yaralı
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