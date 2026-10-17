Trafik levhalarına çarpıp araziye uçtu: 1 ölü 4 yaralı

Kaza, Kaman-Ankara kara yolu üzerindeki Kırıkkale Kavşağı'nda meydana geldi. Özkan Ç'ın (49) kullandığı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle trafik levhalarına çarptıktan sonra yol kenarındaki boş araziye düştü. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Özkan Ç. ile araçta bulunan Selime Çakır (71), Esma Nur (24), Emine (20) ve Sebahat Ç. (49) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Selime Çakır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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