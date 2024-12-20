Trafik magandaları hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir

Ülkemizde trafikte çıkan tartışmalar kasten yaralama veya cinayetle bile sonuçlanabiliyor. Geçtiğimiz günlerde de bunun bir örneği gerçekleşti. Beykoz'da trafikte çıkan tartışma sonucu görev saati dışında olan polis memuru S.Ç., 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir'i silahıyla ağır yaraladı. Avukat Hasan Tok, bu tarz olayların caydırıcı olması için Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

KANUN 3 YILA KADAR HAPİS DİYOR

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Hasan Tok, şunları kaydetti: "Karayolunda durup, araçtan inip diğer araçtaki şahıslarla tartışan veya onlara saldıran kişilerle ilgili olarak ülkemizde ciddi manada sorunlar yaşanıyor. Bunlara trafik magandası diyoruz. Bu konuyla ilgili açık yasa hükümleri var. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yönetmeliğe göre, kurallara uyulmadığında para cezasına hükmedileceği belirtiliyor. Türk Ceza Kanunu'nda ise Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma suçu olarak düzenlenmiş. Karayolları Trafik Kanunu'nun 60. Maddesine göre, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının trafik işaretiyle belirlenmiş olduğu yerlerde duraklamak yasaktır. Aynı maddesin son fıkrasında yüksek bir para cezası var. Türk Ceza Kanunu'nun 180. Maddesinde ise deniz, hava veya demiryolu ulaşımında kişilerin hayatı, sağlığı ve mal varlığı bakımından kişilerin hayatını bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir."

CAYDIRICILIK İÇİN HAPİS CEZASI UYGULANMALI

Caydırıcılık açısından hapis cezalarının daha etkili olabileceğinin altını çizen Tok, "Bunlarla ilgili, tespit edilen şahıslara bazı cezalar kesiliyor. Genellikle idari para cezası kesiliyor fakat bu cezalar caydırıcı olmuyor. Mala zarar verme dışında yaralama, adam öldürmeye teşebbüs, kasten öldürme gibi durumlar bile görebiliyoruz. Kolluk güçleri, bu şahısları tespit ettikleri takdirde Türk Ceza Kanunu'nun 180. Maddesindeki hükmü uygulaması gerekiyor. Caydırıcı olunması için bu kanun maddesinin aktif bir şekilde uygulanması gerekir. Diğer türlü, idari para cezaları bu konuda caydırıcı olmuyor. Bu şahıslar zaten para cezalarından korksa bunları yapmaz" diye konuştu.