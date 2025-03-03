Trafik magandasına ödül gibi cezaya Yargıtay’dan onama

Konya'nın Derbent İlçesinde yaşayan Bünyamin Öz (38) 3 yıl önce eşi ve çocuklarıyla birlikte bir yakınlarının nişanına katılmak üzere yola çıktı. Saraypınar Mahallesinde kamyonetiyle Öz'ün otomobilini birkaç kez geçmeye çalışan Mustafa Kayacı (54), son denemesinde önüne kırdı. Bu sırada kamyonetin çarptığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.Bünyamin Öz ölürken eşi Emine (40) ve çocukları Ahmet Can (4), Beyza Nur (15) ve Muhammed İbrahim (5) yaralandı. Tutuklanan Mustafa Kayacı, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan, 'iyi hal' indirimi de uygulanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Bünyamin ÖzTarafların itirazı üzerine gönderilen karar, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce de onadı.İkinci itirazın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kararı oy çokluğu ile onadı. İki üye ise "Sanığın, Bünyamin Öz'ü önce sıkıştırdığı sonra da arkadan temas edip dengesini bozduğu ve muhtemel sonucu öngördüğü hâlde kayıtsız kalarak hareketini sürdürüp, neticeyi kabullendiğini belirtti.Mustafa KayacıAncak bu eylemin olası kastla öldürme ve yaralama suçu kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, bilinçli taksirle öldürme suçundan hüküm kurulduğu belirtilerek, suç vasfında yanılgıya düşülmesine rağmen hukuka aykırılık görülmediğini" vurgulayarak, karşı oy kullandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu da son sözünü söyleyerek verilen kararı onadı. Ancak bir üye sanığa 'olası kastla öldürme' suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirterek karşı oy kullandı.