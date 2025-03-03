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Giriş Tarihi: 3.3.2025

Trafik magandasına ödül gibi cezaya Yargıtay’dan onama

Yargıtay, trafikte sıkıştırdığı sürücünün ölümüne neden olan sanığa verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını bir üyenin karşı oyuna rağmen onadı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Trafik magandasına ödül gibi cezaya Yargıtay’dan onama
Konya'nın Derbent İlçesinde yaşayan Bünyamin Öz (38) 3 yıl önce eşi ve çocuklarıyla birlikte bir yakınlarının nişanına katılmak üzere yola çıktı. Saraypınar Mahallesinde kamyonetiyle Öz'ün otomobilini birkaç kez geçmeye çalışan Mustafa Kayacı (54), son denemesinde önüne kırdı. Bu sırada kamyonetin çarptığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.



Bünyamin Öz ölürken eşi Emine (40) ve çocukları Ahmet Can (4), Beyza Nur (15) ve Muhammed İbrahim (5) yaralandı. Tutuklanan Mustafa Kayacı, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan, 'iyi hal' indirimi de uygulanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Bünyamin Öz

KARAR YARGITAY'I İKİYE BÖLDÜ
Tarafların itirazı üzerine gönderilen karar, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce de onadı.
İkinci itirazın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kararı oy çokluğu ile onadı. İki üye ise "Sanığın, Bünyamin Öz'ü önce sıkıştırdığı sonra da arkadan temas edip dengesini bozduğu ve muhtemel sonucu öngördüğü hâlde kayıtsız kalarak hareketini sürdürüp, neticeyi kabullendiğini belirtti.


Mustafa Kayacı

Ancak bu eylemin olası kastla öldürme ve yaralama suçu kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, bilinçli taksirle öldürme suçundan hüküm kurulduğu belirtilerek, suç vasfında yanılgıya düşülmesine rağmen hukuka aykırılık görülmediğini" vurgulayarak, karşı oy kullandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu da son sözünü söyleyerek verilen kararı onadı. Ancak bir üye sanığa 'olası kastla öldürme' suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirterek karşı oy kullandı.

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Trafik magandasına ödül gibi cezaya Yargıtay’dan onama
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