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Giriş Tarihi: 31.7.2023

Trafik polisinin bayrak hassasiyeti

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Trafik polisinin bayrak hassasiyeti
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nde Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru Özcan Altun, şehir içinde devriye görevinde iken bir iş merkezinin önünde çöplerin arasında Türk bayrağının olduğunu fark etti. Polis memuru küçük yastık şeklinde olan Türk bayrağını çöplerin içinden alarak ekip aracına götürdü. Polis memuru Altun'un bu anlamlı davranışı çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, polis memuru Altun'u tebrik etti. Tekbıyıkoğlu, "Emniyet müdürlüğümüzde görevli polis memuru Özcan Altun devriye görevindeyken çöplerin arasında Türk bayrağının olduğunu fark eder ve Türk bayrağını çöplerin içinden alır. Polis memuru Altun'u bu anlamlı davranışından dolayı tebrik ederim" ifadesini kullandı.

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Trafik polisinin bayrak hassasiyeti
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