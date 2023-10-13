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Giriş Tarihi: 13.10.2023 16:08 Son Güncelleme: 13.10.2023 17:26

Trafikte soyunup dans eden kızlara istenen ceza belli oldu

İstanbul Kartal'da 17 Temmuz günü soyunup seyir halindeki otomobilin üzerine çıkarak dans eden Nisanur Ö. (19) ve Gizemnur P. (18) hakkındaki soruşturma tamamlandı. SABAH'ın ulaştığı iddianamenin detaylarında şüphelilerin olay günü trafikte alkollü vaziyette kıyafetlerini çıkarıp arabanın dışında dans ettikleri belirtildi. İki şüpheli genç kadına da "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 1 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Trafikte soyunup dans eden kızlara istenen ceza belli oldu

Trafikte görenleri şok eden olay, 17 Temmuz 2023 günü Kartal'da yaşandı. İddiaya göre olay günü buluşan Nisanur Ö. (19) ve Gizemnur P. (18), birlikte alkol aldıktan sonra arkadaşları olan Mahmud C. (23) ile buluştu. Genç adamın arabasına binen kızların araç seyir halindeyken yaptıkları ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

İddiaya göre genç kızların trafikte giderken üstündekileri çıkararak dans ettikleri anları sosyal medyada paylaşmasının ardından tepki çeken video, yetkilileri harekete geçirdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Nisanur Ö. ve Gizemnur P. adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ KIZLAR HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Savcılık, iki şüpheli hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. SABAH'ın ulaştığı iddianamenin detaylarında şüphelilerin olay günü alkollü şekilde Mahmud C.'nin aracına bindikleri, arabanın arka bölümünde oturdukları anlatıldı.

ALKOL VE MÜZİĞİN ETKİSİYLE HAYASIZCA HAREKETLER

Bir süre sonra trafikte ilerlerken müziğin ve alkolün verdiği etkiyle şüphelilerin fiziken arabanın dışına çıktıkları vurgulanan iddianamede, şüphelilerin giysilerini çıkartarak iç çamaşırları yada şortlarını üzerindeyken bir süre dans ettikleri, araç sürücüsü Mahmud C'nin de buna müsaade ettiği kaydedildi.

1 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüpheli araç sürücüsü Mahmud C. hakkındaki soruşturmanın ayrı olarak yürütüldüğü belirtildi. Diğer şüpheliler Nisanur Ö. ve Gizemnur P.'nin ise "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 1 yıla kadar hapis talebiyle cezalandırılmaları istendi. Şüphelilerin yargılanmasına İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Trafikte soyunup dans eden kızlara istenen ceza belli oldu
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