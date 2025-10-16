Trafikte yeni dönem: Rekor cezalar geliyor! ’Aracından inene 180 Bin’ ’Ters yöne 90 Bin’

TBMM'de bu hafta görüşülmesi beklenen Trafik Kanunu'ndaki Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre, sürücülere kesilen trafik cezaları, hatanın tekrarlanması halinde kademeli olarak artacak. Yeni düzenlemeye göre, rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran sürücülere 16 bin lira para cezası uygulanacak, trafikte saldırı amacıyla aracından inenlere 180 bin lira para cezası kesilirken, sürücünün 60 gün süreyle ehliyetine el konulacak; araçlar ise 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Seyir halinde cep telefonuyla konuşanlara 5 bin lira ceza kesilirken, ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
'DESTEKLİYORUM'
Sürücü Yüce, "Bence gerekli özellikle İstanbul için çok gerekli hiçbir kurala uymadıkları gibi emniyet şeritlerini de ihlal ederek trafiğin özellikle kaynaştırma yaparak çok fazla tehlikeye sokuyorlar son zamanlarda." şeklinde konuştu. Sabah işe giderken telefonla konuşan bir sürücünün kendisine çarptığını söyleyen Mürsel Kılıç ise, "Gerekli bence. Sabah telefonla konuşurken arkadan birisi bana vurdu. Sabah işe gelirken oldu. Ben katılıyorum yani destekliyorum." dedi.