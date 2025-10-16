Trafikte yeni dönem: Rekor cezalar geliyor! ’Aracından inene 180 Bin’ ’Ters yöne 90 Bin’

'DESTEKLİYORUM'

Sürücü Yüce, "Bence gerekli özellikle İstanbul için çok gerekli hiçbir kurala uymadıkları gibi emniyet şeritlerini de ihlal ederek trafiğin özellikle kaynaştırma yaparak çok fazla tehlikeye sokuyorlar son zamanlarda." şeklinde konuştu. Sabah işe giderken telefonla konuşan bir sürücünün kendisine çarptığını söyleyen Mürsel Kılıç ise, "Gerekli bence. Sabah telefonla konuşurken arkadan birisi bana vurdu. Sabah işe gelirken oldu. Ben katılıyorum yani destekliyorum." dedi.