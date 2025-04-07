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Giriş Tarihi: 7.4.2025 21:08

Trafikteki kavga kamerada: Öfkeli motosiklet sürücüsü bakın ne yaptı!

Kahramanmaraş'ta trafiğin yoğun olduğu caddede motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Öfkeden deliye dönen motosiklet sürücüsü, elindeki metal çubukla otomobilin camını kırdı. Öte yandan yaşananlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Trafikteki kavga kamerada: Öfkeli motosiklet sürücüsü bakın ne yaptı!

Olay, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile motosiklet sürücüleri bulvar üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma sonrası otomobil sürücüsü aracından inerek uzaklaşırken, motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın onu bir süre kovaladı.

Daha sonra motosikletine dönen şahıs, otomobilin yanına gelerek belinden çıkardığı metal çubukla aracın camını kırdı. Bu sırada aracın başına dönen otomobilin sürücüsü ile motosiklet sürücüsü bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Trafikteki kavga kamerada: Öfkeli motosiklet sürücüsü bakın ne yaptı!
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