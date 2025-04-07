Trafikteki kavga kamerada: Öfkeli motosiklet sürücüsü bakın ne yaptı!

Olay, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile motosiklet sürücüleri bulvar üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma sonrası otomobil sürücüsü aracından inerek uzaklaşırken, motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın onu bir süre kovaladı.