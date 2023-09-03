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Giriş Tarihi: 3.9.2023 19:38

Trafikteki tartışma kanlı bitti

Ankara’da trafikte yaşanan tartışma faciaya neden oldu. Trafikte tartıştığı kişilere ruhsatlı silahıyla ateş açan C.D. araya giren eşi K.D.’yi yanlışlıkla vurdu. Yaralan K.D. hastanede hayatını kaybederken C.D. gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Trafikteki tartışma kanlı bitti

Ankara'da akşam saatlerinde C.D.'nin trafikte başka bir araç sürücüsü ile tartışma yaşadı ve kişiler arasında tartışma kavgaya dönüştü. C.D., ruhsatlı tabancasıyla ateş açtığı esnada kendisine engel olmaya çalışan eşini vurması vurdu.

ARAYA GİREN EŞİNİ VURDU

Olay yerine giden Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göğüs bölgesinden vurulan K.D. isimli kişiyi hastaneye sevk etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli C.D. suç aleti olan kendisine ait ruhsatlı tabancayla yakalanarak gerekli adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındı. Yaralı K.D.'nin kurtarılamayarak vefat ettiği öğrenildi.

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Trafikteki tartışma kanlı bitti
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