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Giriş Tarihi: 6.1.2025 21:34

Trafikten men edilen motosikletli, polisle tartıştı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kask takmadan ilerleyen şahıs çevirmeye yakalandı. 3 kez muayenesiz yakalanan motosiklet, trafikten men edilince sürücü “eczaneye ilaç yetiştireceğim” diyerek kaçtı. Polisin eczaneye kadar takip ettiği şahıs ile polis arasında arbede yaşandı.

DHA
Trafikten men edilen motosikletli, polisle tartıştı!

Olay, öğle saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ömerli kavşağında rutin denetim yapan trafik polisleri, kask takmadan ilerleyen Oruç F.E. idaresindeki motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde motosikletin 3'üncü kez muayenesiz yakalandığı tespit edildi.

Polis memuru M.A., Oruç F.E.'ye motosikletinin trafikten men edildiğini ve çekiçi yardımıyla otoparka çekileceğini anlatırken, eczacı olduğunu söyleyen Oruç F.E., 'eczaneye ilaç yetiştireceğim' diyerek ceza kağıdını imzalamadan uzaklaştı.

Polis ekipleri ise kaçan sürücüyü, eczaneye kadar takip etti. Polisin ceza kağıdını imzalatmaya çalıştığı Oruç F.E., motosikletini başka bir yere götürmek istedi. Polis memuru ile sürücü arasında arbede yaşandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis memuru ile sürücü arasında yaşanan arbede, bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Tartışma bir süre sonra yatışınca, Oruç F.E.'ye 7 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet ise el konularak yediemin otoparkına çekildi. Sürücü tarafından darbedildiğini ifade eden polis memuru M.A., darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Trafikten men edilen motosikletli, polisle tartıştı!
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