Trafikten men edilen motosikletli, polisle tartıştı!

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis memuru ile sürücü arasında yaşanan arbede, bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Tartışma bir süre sonra yatışınca, Oruç F.E.'ye 7 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet ise el konularak yediemin otoparkına çekildi. Sürücü tarafından darbedildiğini ifade eden polis memuru M.A., darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.