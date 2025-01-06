Trafikten men edilen motosikletli, polisle tartıştı!

Olay, öğle saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ömerli kavşağında rutin denetim yapan trafik polisleri, kask takmadan ilerleyen Oruç F.E. idaresindeki motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde motosikletin 3'üncü kez muayenesiz yakalandığı tespit edildi.
Polis memuru M.A., Oruç F.E.'ye motosikletinin trafikten men edildiğini ve çekiçi yardımıyla otoparka çekileceğini anlatırken, eczacı olduğunu söyleyen Oruç F.E., 'eczaneye ilaç yetiştireceğim' diyerek ceza kağıdını imzalamadan uzaklaştı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Polis memuru ile sürücü arasında yaşanan arbede, bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Tartışma bir süre sonra yatışınca, Oruç F.E.'ye 7 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet ise el konularak yediemin otoparkına çekildi. Sürücü tarafından darbedildiğini ifade eden polis memuru M.A., darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.