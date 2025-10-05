Traktör çapasına çarpıp hayatını kaybetti

Adana'da traktörün çapasına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Karayusuf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Çayan Serçe (42) yönetimindeki motosiklet, yolda ilerleyen traktörün arkasında takılı çapaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Serçe olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası Çayan Serçe'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.