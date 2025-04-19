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Giriş Tarihi: 19.4.2025 16:23 Son Güncelleme: 19.4.2025 16:29

Traktörden düşen çocuk öldü, çocuk sürücü kaçtı

Konya’da seyir halindeki traktörden düşen 14 yaşındaki İbrahim Ubade Sezer feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 16 yaşındaki sürücü Y.H.B. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Traktörden düşen çocuk öldü, çocuk sürücü kaçtı

Feci kaza gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan traktör üzerinde yolcu olarak bulunan İbrahim Ubade Sezer dengesini kaybedip, yola düştü. Traktör sürücüsü yoluna devam ederken Sezer'in düştüğünü gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yapılan kontroller sonucu Sezer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kısa süre içerisinde traktörün plakasını ve sürücüsünü tespit etti. Traktörü sürdüğü öğrenilen Y.H.B. ile onun yakalanmasını engellemek istediği ileri sürülen Y.B. (48) gözaltına alındı. Şüphelilerin 'taksirle ölüme neden olma' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Traktörden düşen çocuk öldü, çocuk sürücü kaçtı
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