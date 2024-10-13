Traktöre arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara'da Nallıhan-Mudurnu Bozyaka Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Nallıhan istikametinden Mudurnu istikametine giden 59 yaşındaki Hulusi Deliktaş kontrolündeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen M.K. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.



Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Hulusi Deliktaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Deliktaş ile aynı otomobilde bulunan 3 kişi ile traktör sürücüsü M.K. Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.