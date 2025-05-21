Traktörün altında kalan 7 yaşındaki Nur yaşam mücadelesini kaybetti

İnegöl ilçesi kırsal Paşaören mahallesinde yaşayan 38 yaşındaki Mehmet B. eşi ve 7 yaşındaki kızı Nur'u yanına alarak traktörüyle tarlasını sürmeye gitti. Tarlaya geldiklerinde kızları baba ile anne işe koyulurken Nur ise tarlada gezinmeye başladı.

Traktörle tarlayı süren baba Mehmet B, geri manevra yaptığı sırada arkasındaki kızını fark etmedi. Traktörün çarpmasıyla yere düşen Nur'un başının üzerinden traktör lastiği geçti. Ailenin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kızı önce İnegöl Devlet Hastanesine ardından da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Minik Nur, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.