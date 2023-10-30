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Giriş Tarihi: 30.10.2023 18:28 Son Güncelleme: 30.10.2023 19:08

Traktörün arkasına tutunan çocuk hayatını kaybetti

Mardin Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisikletiyle traktörün arkasına tutunan çocuk dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Traktörün arkasına tutunan çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde Akziyaret Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yoldan geçen traktörün arkasına tutunan 10 yaşındaki Samet Sağlam adındaki çocuk dengesini kaybedip düşmesi sonucu yolun kenarına yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri henüz ismi öğrenilemeyen talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Ambulansla otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken kazaya karışan traktör sürücüsünün teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Traktörün arkasına tutunan çocuk hayatını kaybetti
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