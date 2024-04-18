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Giriş Tarihi: 18.4.2024

Tramvay bozuldu vatandaş yaya kaldı

Tramvay bozuldu vatandaş yaya kaldı
Toplu ulaşım çilesi İstanbulluları canından bezdirmeye devam ediyor. Son olarak Kabataş- Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler yaklaşık 1 saat 45 dakika yapılamadı. Tramvayın Haseki ve Fındıkzade'de hizmet verememesi nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı. Yolcular, Yusufpaşa ve Çapa duraklarında inip yürümek zorunda kaldı. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa- Bağcılar arasında yapılabildiği bildirildi. Barış SAVAŞ/SABAH
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Tramvay bozuldu vatandaş yaya kaldı
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