Tramvay raylardan geçen yaşlı adama çarptı!

Olay, saat 15.30 sıralarında Tophane tramvay durağında meydana geldi. Tramvay durağından yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Ayan-79 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın altında kaldı. Duraktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, tramvayın altında sıkışan Ayan'ı kurtardı.

Tramvayın altından zorlukla çıkarılan ağır yaralı Mustafa Ayan ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Mustafa Ayan'ın bilincinin açık olduğu hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.