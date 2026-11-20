Olay, 8 Ekim 2026 tarihinde Fatih Aksaray Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Tramvayda yolculuk yapan R.Y.İ.'nin çantasından 30 bin ABD doları yankesicilik yöntemiyle çalındı. Hırsızlığı fark eden mağdurun ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

BAYRAMPAŞA'DA NOKTA OPERASYON

Olayın aydınlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yankesicilik olayının şüphelisinin İ.Ö. olduğu ve bulunduğu adres tespit edildi. Şüpheli, 19 Kasım'da Bayrampaşa'da belirlenen noktaya düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.