Tramvayın çarptığı kadın öldü

Konya'da saat 15.42 sıralarında Selçuklu İlçesi Fatih Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana gelen kazada, Selçuk Üniversitesi – Kampüs hattında görev yapan vatman Safa Akın idaresindeki tramvay, Şehitler Cami Tramvay Durağında yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Pekuzunoğlu'na çarptı.

Pekuzunoğlu ağır şekilde yaralanırken kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu Pekuzunoğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi. Kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, vatman Safa Akın emniyete götürüldü.