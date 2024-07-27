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Giriş Tarihi: 27.7.2024 11:15 Son Güncelleme: 27.7.2024 11:49

Tramvayın raylarına düşen bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te dengesini kaybederek raylara düşen bir kişi, durağa yaklaşan tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Tramvayın raylarına düşen bir kişi hayatını kaybetti

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı Beyazıt durağında 21.30 sıralarında kimliği belirsiz bir erkek, tramvayın durağa yaklaştığı sırada dengesini kaybederek raylara düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvay ve rayların arasına sıkışan vatandaşı kaldırım taşlarını sökerek sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kimliği belirlenemeyen vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay nedeniyle hatta seferler durduruldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken seferlerde normale döndü.

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Tramvayın raylarına düşen bir kişi hayatını kaybetti
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