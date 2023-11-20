Transfer görevlisi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1341 Sokak üzerinde bulunan 9 katlı sitenin son katında sabah saat 08.30 sıralarında bir otelde transfer görevlisi olarak çalışan Zafer Topak arkadaşı B.Z. tarafından yatağında hareketsiz bulundu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Topak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

BİRLİKTE ALKOL ALMIŞLAR

Yapılan araştırmada; iki arkadaşın dün saat 16.00 sıralarında adrese geldikleri, akşam saatlerinde bir süre enerji içecekleri içerek eğlendikleri, sonra da uyumak için odalarına geçtikleri öğrenildi. Gelişmelerin Zafer Topak'ın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzücü haberin ardından site sakinleri büyük şok yaşadı. Komşuların haber vermesi ile gencin Isparta'da bulunan ailesi de adrese geldi. Oğlunun ölümü karşısında ayakta durmakta güçlük çeken anneyi komşuları teselli etti.