Trendyol 1. Lig: Ankaragücü ile Boluspor puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Geosis Boluspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibinin gollerini 45+4'üncü dakikada Kwabena ile 63'üncü dakikada Cephas kaydetti. Boluspor'un golleri ise 28'inci dakikada Aleksic ve 37'nci dakikada penaltıdan Oğuz Kaan Güçtekin'den geldi.

Bu sonucun ardından Boluspor 49, Ankaragücü ise 39 puana yükseldi.

Stat: Eryaman

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 84 Hayrullah Bilazer), Mert Çetin, Mahmut Tekdemir, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 70 Schulz), Dalcio (Dk. 70 Ali Kaan Güneren), Osman Çelik (Dk. 80 Rakoczy), Cephas, Rotariu, Owusu, Bajic (Dk. 70 Yusuf Emre Gültekin)

Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Fethi Özer, Onur Ulaş, Onur Atasayar (Dk. 46 Ali Ülgen), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 71 Jefferson), Balburdia, Iskandarlı (Dk. 90+7 Eren Erdoğan), Mukairu, Hasani (Dk. 46 Lico), Aleksic (Dk. 85 Babacar)

Goller: Dk. 28 Aleksic, Dk. 37 Oğuz Kağan Güçtekin (Penaltıdan) (Geosis Boluspor), 45+4 Owusu, Dk. 63 Cephas (MKE Ankaragücü)