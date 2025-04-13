Trendyol 1. Lig: Çorum FK evinde kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta maçında Çorum FK ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri dakika 15'inci dakikada Eren Karadağ, 21'inci dakikada Ali Akman ve 71'inci dakikada Eren Karadağ kaydetti.
Manisa FK'nin gollerini ise 9'uncu dakikada penaltıdan Oğuz Gürbulak ile 85'inci dakikada Georgi Minchev attı.
Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 51'e yükseltti. Manisa FK, 38 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Amed SK deplasmanına gidecek. Manisa FK, Ankaragücü'nü konuk edecek.
Çorum FK: Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Loick Landre dk. 74), Zargo Toure, Kadir Seven (Eren Tunalı dk. 82), Atila Turan, Ferhat Yazgan, Coşgun Diniyev, Burak Süleyman, Ali Akman (Ozan Sol dk. 82), Eren Karadağ (Geraldo dk. 73), Thomas Verheydt (Tunahan Ergül dk. 61)
Manisa FK: Alperen Uysal, Moryke Fofana, Oğuz Gürbulak (Daniel Ramirez Fernandez dk. 76), Bede Osuji, Dino Hugo Arslanagic, Umut Erdem (Kaan Kanak dk. 81) Demba Diallo (Minchev dk. 46), Mamadou Cissokho (Oktay Gürdal dk. 46), Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün (Muhammed Enes Kiprit dk. 46), Birama Toure
Goller: Eren Karadağ (dk. 15), Ali Akman (dk. 21), Eren Karadağ (dk. 71), (Çorum FK), Oğuz Gürbulak (dk. 9 pen.), Minchev (dk. 85) (Manisa FK)