Trenle kamyonet hemzemin geçitte çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza merkeze bağlı Tandoğan köyü mevkiinde meydana geldi. Tatvan-Elazığ seferini yapan yolcu treniyle hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ali Özmen (55) idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonette sürücü Ali Özmen ve Ömer Tuğlacı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından kamyonetten çıkartılan ve ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Özmen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Ömer Tuğlacı ise hemen tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.