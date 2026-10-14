Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 canlı izle ekranı! Aston Villa - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 canlı yayını
Giriş Tarihi: 14.10.2026 21:23

TRT 1 canlı izle ekranı! Aston Villa - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 canlı yayını

TRT 1 canlı izle ekranı, UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanını ekranlara taşıyor. Fenerbahçe, 2. hafta mücadelesinde Aston Villa deplasmanında sahaya çıkıyor. Saat 22.00'de başlayacak kritik karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, TRT 1 canlı yayın izleme ekranı.

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TRT 1 canlı izle ekranı! Aston Villa - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 canlı yayını
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TRT 1 canlı izle seçenekleri, Aston Villa - Fenerbahçe maçını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında kritik bir mücadele verecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek. İşte izlemek için TRT 1 canlı yayın ekranı.

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYINLA TRT 1 EKRANLARINDA

Fenerbahçe, bu akşam Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda Aston Villa mücadele edecek.

Villa Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

İşte dev karşılaşmayı izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayın bağlantısı;

TRT 1 CANLI İZLE

Dev maçı ekran başından takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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GÜNCEL TRT 1 HD UYDU FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A)

Şampiyonlar Ligi maçlarında frekans güncellemeleri veya sinyal sorunları yaşamamak için uydunuzdaki güncel TRT 1 frekans değerleri şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A (42°E)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000

FEC: 3/4

TELEVİZYONDA TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın Kumandası üzerinden Menü veya Ayarlar tuşuna basın.

Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları bölümüne girin.

Manuel Kanal Arama (Transponder / TP Ekle) seçeneğini tıklayın.

Frekans bölümüne 11794, Polarizasyon kısmına Dikey (V), Sembol Oranı kısmına 30000 değerlerini girin.

Aramayı Başlat butonuna basarak kanalı kaydedin ve listede TRT 1 HD'yi konumlandırın.

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TRT 1 canlı izle ekranı! Aston Villa - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 canlı yayını
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