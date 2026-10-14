TRT 1 canlı izle ekranı! Aston Villa - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 canlı yayını

TRT 1 canlı izle seçenekleri, Aston Villa - Fenerbahçe maçını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında kritik bir mücadele verecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek. İşte izlemek için TRT 1 canlı yayın ekranı.
Fenerbahçe, bu akşam Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda Aston Villa mücadele edecek.
Villa Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
İşte dev karşılaşmayı izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayın bağlantısı;
Dev maçı ekran başından takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
TRT 1 CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
Şampiyonlar Ligi maçlarında frekans güncellemeleri veya sinyal sorunları yaşamamak için uydunuzdaki güncel TRT 1 frekans değerleri şu şekildedir:
Uydu: Türksat 4A (42°E)
Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000
FEC: 3/4
Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın Kumandası üzerinden Menü veya Ayarlar tuşuna basın.
Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları bölümüne girin.
Manuel Kanal Arama (Transponder / TP Ekle) seçeneğini tıklayın.
Frekans bölümüne 11794, Polarizasyon kısmına Dikey (V), Sembol Oranı kısmına 30000 değerlerini girin.
Aramayı Başlat butonuna basarak kanalı kaydedin ve listede TRT 1 HD'yi konumlandırın.