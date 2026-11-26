Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki karşılaşma 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.