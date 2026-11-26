Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki karşılaşma 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçını canlı takip etmek isteyen izleyiciler, karşılaşma saatinde TRT 1'in canlı yayın ekranı üzerinden mücadeleyi takip edebilecek. Maç öncesinde TRT 1'de yayın akışında karşılaşmaya ilişkin programlar da ekrana geliyor.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken Hapoel Beer-Sheva karşısında önemli bir mücadele verecek. Karşılaşmanın sonucu Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki konumu açısından da yakından takip edilecek.
TRT 1 canlı yayın ekranı: www.trt1.com.tr/canli-izle