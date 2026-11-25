Avrupa heyecanını ekran başında yaşamak isteyen futbolseverler, Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçının canlı yayınını kaçırmak istemiyor. Mücadelenin TRT 1 üzerinden şifresiz izlenip izlenemeyeceği ve maçın yayın saati merak ediliyor. İşte Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri ve TRT 1 canlı izleme ekranı.
Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.
İşte, maçın canlı yayın linki;
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'in resmi canlı yayın ekranına ulaşabiliyor.
TRT 1 canlı yayın ekranı: www.trt1.com.tr/canli-izle