Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki önemli sınavlarından biri olan karşılaşma, 24 Kasım 2026 Salı akşamı saat 20.45'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi heyecanını ekran başından takip etmek isteyenler için maçın canlı yayın bilgileri ve TRT 1 izleme ekranı belli oldu.
Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.
İşte, maçın canlı yayın linki;
Galatasaray-Aston Villa maçını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'in resmi canlı yayın ekranına ulaşabiliyor.
TRT 1 canlı yayın ekranı: www.trt1.com.tr/canli-izle