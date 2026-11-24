Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki önemli sınavlarından biri olan karşılaşma, 24 Kasım 2026 Salı akşamı saat 20.45'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi heyecanını ekran başından takip etmek isteyenler için maçın canlı yayın bilgileri ve TRT 1 izleme ekranı belli oldu.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI TRT1'DE!

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.

İşte, maçın canlı yayın linki;