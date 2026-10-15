TRT 1 CANLI İZLE TS MAÇI! Trabzonspor-KuPS maçı TRT 1 canlı yayın ekranı

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında önemli bir sınava çıkacak olan bordo-mavililerin mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı izle ekranına yöneldi. İşte TRT 1 canlı yayın ekranı:
UEFA Konferans Ligi'nde sezonun ilk maçında Trabzonspor bugün Finlandiya ekibi KuPS ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
19.45'te başlayan mücadelede Maltalı hakem Ishmael Barbara düdük çalıyor.
İşte maçı izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayın bağlantısı;
Dev maçı ekran başından takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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