TRT 1 CANLI İZLE TS MAÇI! Trabzonspor-KuPS maçı TRT 1 canlı yayın ekranı

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında önemli bir sınava çıkacak olan bordo-mavililerin mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı izle ekranına yöneldi. İşte TRT 1 canlı yayın ekranı: