Trump’ın özel temsilcisinden önemli açıklamalar: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir

"GERÇEK BİR İLERLEME GÖRECEĞİMİZİ UMUYORUM"

ABD'li müzakere heyetinin bu hafta Ukrayna ve Rusya taraflarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden Witkoff, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum" dedi. Putin'in Trump'ın felsefesini kabul ettiğini söyleyen Witkoff, Trump'ın savaşın sonlanması konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi.