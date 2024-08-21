TSK’dan Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara’daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 7 helikopterle destek

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 helikopter Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 helikopter İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde olmak üzere toplam 7 helikopter görevlendirildi." ifadeleri kullanıldı.
Afyon, İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2024
▪️ 3 helikopter ile Afyon'un Sandıklı ilçesinde,
▪️ 2 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde,
▪️ 2 helikopter ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde… pic.twitter.com/LvC67o23UA