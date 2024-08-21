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Giriş Tarihi: 21.8.2024 17:38

TSK'dan Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 7 helikopterle destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 7 helikopter görevlendirildiğini bildirdi.

AA
TSK’dan Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara’daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 7 helikopterle destek

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 helikopter Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 helikopter İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde olmak üzere toplam 7 helikopter görevlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

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TSK'dan Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 7 helikopterle destek
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