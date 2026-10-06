Tuana’nın ikinci zaferi

İzmir'de 70 yaşındaki yüksek mimar ve inşaat şirketi sahibi İsmail Hakkı Bekiroğlu, evli ve iki kız çocuğu sahibi olmasına rağmen 11 yıl önce 41 yaşındaki N.A. ile birliktelik yaşadı. İddiaya göre Bekiroğlu, N.A.'ya "Eşimden ayrılıp seninle evleneceğim" vaadinde bulundu. Bu birliktelikten hamile kalan N.A., Kasım 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bekiroğlu, Tuana isimli kızıyla zaman zaman bir araya gelse de çocuğu nüfusuna geçirmeyi reddetti. Bunun üzerine N.A., avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak babalık davası açtı. İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yapılan DNA testinde, Bekiroğlu'nun Tuana'nın yüzde 99.9 oranında biyolojik babası olduğu kanıtlandı. Yargıtay'ın onamasıyla Bekiroğlu'nun nüfusuna geçen Tuana, babasının 300 milyon liralık servetine de ortak oldu.

600 BİN LİRA KAZANDI

Hukuk mücadelesinin yeni aşamasında Tuana ve annesi tarafından 1 milyon lira manevi tazminat talebiyle dava açıldı. Mahkeme, 600 bin lira manevi tazminata hükmetti. Ayrıca Tuana için aylık 36 bin lira nafaka bağlanmasına karar verildi. Ailenin avukatı, "Yargıtay, 25 yılı aşan süredir, kararlılıkla babalığın benimsenmemesini manevi tazminat nedeni olarak kabul ediyor. Anayasa Mahkemesi de yeni kararında manevi tazminat davalarında kısmi kabul durumunda davacının vekâlet ücreti ödemesini kaldırdı. Türk hukuk sistemi adına muhteşem gelişmeler" dedi.