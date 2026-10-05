Haberler Yaşam Haberleri TÜBA açıkladı: Karbon ekonomisi ve sürdürülebilir enerji politikaları çalıştayı düzenlenecek!
Giriş Tarihi: 5.10.2026 12:57

TÜBA açıkladı: Karbon ekonomisi ve sürdürülebilir enerji politikaları çalıştayı düzenlenecek!

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 16-17 Ekim'de "Yeşil Mutabakat Sürecinde Karbon Ekonomisi ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları Çalıştayı" gerçekleştirecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
TÜBA açıkladı: Karbon ekonomisi ve sürdürülebilir enerji politikaları çalıştayı düzenlenecek!
  • ABONE OL

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi hızlandıracak somut çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek.

Çalıştayda, Yeşil Mutabakat'ın ekonomik temellerinden Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM), sürdürülebilir enerji dönüşümünden temiz teknoloji inovasyonuna kadar birçok konu ele alınacak.

Bu kapsamda Türkiye'nin 2053 net sıfır yol haritasına yönelik somut politika önerilerinin de oluşturulacağı çalıştaya, toplam 14 üniversite ve kurumdan 29 bilim insanı katkı sağlayacak. Çalıştay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar'ın konferansıyla başlayacak.

16-17 Ekim'deki çalıştayın sonuçları ise kapsamlı bir kitap olarak yayımlanarak ilgili kurumlarla paylaşılacak ve politika üreticilerinin faydasına sunulacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUŞULACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, çalıştayda, Avrupa Birliği'nin Emisyon Ticaret Sistemi deneyiminden yola çıkarak ulusal karbon fiyatlandırma stratejileri ile sera gazı emisyonlarının karbon düzenleme mevzuatı çerçevesinde nasıl yönetilebileceğinin değerlendirileceğini bildirdi.

Şeker, çalıştayda yenilenebilir enerji, enerji depolama, akıllı şebekeler ve deniz üstü rüzgar enerjisi gibi teknolojik gelişmelerin de konuşulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeşil hidrojen ekonomisi, endüstriyel dekarbonizasyon, nükleer enerji seçenekleri ve yapı sektörünün enerji dönüşümü gibi kapsayıcı yaklaşımlar incelenecek. Ayrıca yeşil finans, sürdürülebilir yatırım araçları ve ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) raporlama standartları ile yapay zekanın enerji ve sürdürülebilir kalkınma boyutundaki rolü kapsamlı olarak değerlendirilecek."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜBA açıkladı: Karbon ekonomisi ve sürdürülebilir enerji politikaları çalıştayı düzenlenecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA