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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Tüfekle fotoğraf çektirmek isterken annesini öldürdü

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Tüfekle fotoğraf çektirmek isterken annesini öldürdü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Kaynakbaşı Mahallesi'nde annesiyle birlikte evde oturan 9 yaşındaki F.H. tüfekle fotoğraf çekinmek istedi. F.H. elinin tetiğe temas etmesi sonucu karşısında duran annesi Güzel Hançer'i (39) başından vurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ve polis, anne Güzel Hançer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, F.H. ise karakola götürüldü. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuk serbest bırakılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan otopsinin ardından anne Hançer, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Tüfekle fotoğraf çektirmek isterken annesini öldürdü
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